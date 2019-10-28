Mantardan zehirlenen kadın, hastanede öldü

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde yediği mantardan zehirlenen Sebahat Kasapoğlu (82), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İnebolu'nun İkiyaka köyünde yalnız yaşayan Sebahat Kasapoğlu, 2 gün önce ormandan topladığı mantarı evinde yedi. Ancak bir süre sonra yaşlı kadında mide bulantısı ve kusma baş gösterdi. Kasapoğlu, bunun üzerine komşuları tarafından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kasapoğlu, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Fakat hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Kasapoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesinin bugün köyde toprağa verileceği öğrenildi.



KASTAMONU 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:54

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.