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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yoldan çıkan otomobil, istinat duvarında asılı kalarak dereye uçmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Tosya’da ilçe merkezinden Dörtyol kavşağı istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 37 KE 196 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan otomobil trafo yanından çaya doğru yöneldi. Çaya uçmak üzere olan otomobil, çay kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi. İstinat duvarında asılı kalan otomobil, çaya uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada sürücü yaralandı.

Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası emniyet güçleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

KASTAMONU 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:38

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