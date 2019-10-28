Tosya’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.

Tosya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının kutlama etkinlikleri saat çelenk sunma töreniyle başladı. Bayram kutlamalarına Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtına Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, makamında tebrikleri kabul etti.

KASTAMONU 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:38

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