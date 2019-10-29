Tosya Belediyesinden eğitim seferberliği

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde belediye tarafından eğitim seferliği başlatıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerine devam eden Tosya Belediyesi, liselere hazırlanan öğrencilere yönelik hazırlık kursları açılacağını duyurdu.

Protokol kapsamında açılacak olan kursların 7 ve 8’nci sınıflara yönelik olduğunun altını çizen Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, “Tosya Belediyesi olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile Sosyal Etkinlik Merkezi ve Milli Eğitim İşbirliği Protokolü düzenlenmiştir. Bu protokol kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile gerekli fikir alışverişleri yapılarak Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığımızla süreç yürütülmüştür. Tosya’da eğitim gören 7. ve 8. Sınıf gençlerimizin liselere geçiş sınavında daha iyi bir lise ve akabinde daha iyi bir üniversite kazanabilmesi için Tosya Belediyesi olarak Kültür Merkezimizde fiziki tüm şartlar oluşturulmuştur. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz bizim için çok kıymetlidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Gençler! Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz' sözünden yola çıkarak ve Ulu Önder’i onurlandırmak adına 10 Kasım 2019 günü saat 16.00’da Sosyal Etkinlik Merkezinin açılışını yapacağız ve 11 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacağız. Kayıtlarımız yarın itibari ile Kültür Merkezinde alınmaya başlayacaktır.Açılışımıza tüm halkımız davetlidir” diye konuştu.

KASTAMONU 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:39

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