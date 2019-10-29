Kastamonu’da iki katlı ahşap ev yangında küle döndü

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde iki katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Erkekarpa köyünde Muazzez Yılmaz’a ait iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın başlangıcında evde bulunan ve evden çıkarken yaralanan Muazzez Yılmaz’ın oğlu Ali Yılmaz, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yangında büyük hasar gören ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

KASTAMONU 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:52

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.