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Kastamonu’da iki katlı ahşap ev yangında küle döndü

İHA

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde iki katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Erkekarpa köyünde Muazzez Yılmaz’a ait iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın başlangıcında evde bulunan ve evden çıkarken yaralanan Muazzez Yılmaz’ın oğlu Ali Yılmaz, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yangında büyük hasar gören ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

KASTAMONU

29 Ekim 2019 Salı

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