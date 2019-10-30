Kastamonu’da ayı, 10 arı kovanını parçaladı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde aç kalan ayı, köye kadar inerek 10 arı kovanını parçaladı. Kovandaki arılarda telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Velioğlu köyünde Şenol Uysal’a ait arı kovanları, gece vakti ayının saldırısına uğradı. Ayı, arı kovanlarını parçalayarak içerisinde bulduğu balları da yedi. Kovandaki arılarda telef oldu.

Bir süre sonra arı kovanlarını parçalanmış halde bulan Şenol Uysal, 10 arı kovanının parçalandığını ve arılarının da telef olduğunu söyledi.

Kastamonu’da son zamanlarda kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayılar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar olmak üzere arı kovanlarına saldırarak sık sık zarar veriyor.

KASTAMONU 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:51

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.