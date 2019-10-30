TSK Güçlendirme Vakfı’ndan Başkan Çatal’a teşekkür madalyası

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Barış Pınarı Harekâtında askerlere destek olabilmek adına bir aylık maaşını vâkıfa bağışlayan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’a teşekkür madalyası gönderdi.

Geçtiğimiz ay ki maaşını Barış Pınarı Harekâtı’nı yürüten Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışlayan ve Türkiye’nin gönlünde taht kuran Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’a vakıf tarafından “Gümüş Madalya Beratı” ile teşekkür edildi.

TSKGV tarafından gönderilen Gümüş Madalya Beratı’nda: “Milli harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah, araç ve gereçlerin satın alınması suretiyle, tarihi şan ve şerefle dolu olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yapmış olduğunuz ve Türk Ulusu ile Silahlı Kuvvetlerimiz arasındaki gönül bağının en güzel örneğini teşkil eden maddi ve manevi desteğinizden ötürü vakfın bir şükran nişanesi olarak Gümüş Madalya sunulmuştur” cümlelerine yer verildi.

Belediye Başkanı Çatal da, her zaman Türk Silahlı Kuvvetlerinin maddi ve manevi olarak yanında olduğunu belirterek, “Karşılıksız olarak yaptığımız bağışımıza bir şükran nişanesi olarak gönderdikleri “Gümüş Madalya Beratı” için Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı’na teşekkür ediyorum” dedi.

KASTAMONU 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:40

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