Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 5 yaralı

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KastamonuBozkurt karayolunda yolcu otobüsü ile tomruk yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, KastamonuBozkurt karayolu Isırganlık mevkisinde Murat K. (40) idaresindeki 05 NC 444 plakalı yolcu otobüsü ile Sadık B. (46) yönetimindeki 37 AAB 315 plakalı tomruk yüklü tır çarpıştı. Kazada sürücüler ile otobüste bulunan Hatice Düzenli (36), Selahattin (40) ve Berkcan Tuncel (9) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KASTAMONU 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:40

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