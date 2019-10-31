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Gavur Kayalıklarına Kültür Kazısı Başlıyor

İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Gavur Kayalıkları Mevkiinde yapılacak olan kültür kazısı gelecek hafta başlıyor.

Gavur Kayalıklarına Kültür Kazısı Başlıyor

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bulunan Gavur Kayalıkları Mevkiinde yapılacak olan kültür kazısı gelecek hafta başlıyor.
Önümüzdeki hafta başlayacak kazı çalışmalarını planlamak üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde Müze Müdür Vekili Hanife Yavuz ve beraberindeki yetkililer, alanda yaptıkları çalışma sonrası Kaymakam Deniz Pişkin’i ziyaret ederek başlayacak kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Ziyaretin ardından açıklama yapan Kaymakam Deniz Pişkin, “Tosya Kaymakamlığımız tarafından başlatılan ve titizlikle takibini yaptığımız süreç, İlçemiz Gavur Kayalıkları Mevkii’nde kurtarma kazısı yapılması yönündeki talebimiz arzu ettiğimiz şekilde sonuçlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen cevabi yazıda, 'Kastamonu İli, Tosya İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, Gavur Kayası Mevkii’nde, 2019 yılı içerisinde İliniz Müze Müdürlüğü başkanlığında ilgili mevzuat kapsamında taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere kurtarma kazısı çalışması yapılması, Bakanlığımızca uygun görülmektedir.' ifadelerine yer verildi. Gelen izin yazısı sonrası kazı ödeneğiyle ilgili sorun da girişimlerimiz sonucu çözülünce yapılması istenen kurtarma kazısı önünde hiçbir engel kalmamış oldu” diye konuştu.

KASTAMONU

31 Ekim 2019 Perşembe

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