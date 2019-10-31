Bozkurt’ta uyuşturucu operasyonunda üç kişi tutuklandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Bozkurt ve İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozkurt’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üç şüpheli şahıs tutuklandı. Operasyonda bonzai maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Bozkurt ve İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozkurt ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla takip edilen F.Ç, Y.Ç ve M.Ş.’yi ilçe merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada şüpheliler üzerinde bonzai maddesi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından İnebolu Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

KASTAMONU 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:41

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