Kore Gazisi Muttalip Ayber, son yolculuğuna uğurlandı

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Kore Gazisi Muttalip Ayber, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi Muttalip Ayber’in Hanönü ilçesine bağlı Bağdere Köyü Çaylı Mahallesi Camisinde kılınan cenaze namazına Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Taşköprü Kaymakamı aynı zamanda Vali Yardımcısı Vekili İbrahim Çenet, Hanönü Kaymakam Vekili Zeynep Acar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş ve aile yakınları katıldı.

Askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan Kore Gazisi Muttalip Ayber’in Türk Bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında Çaylı Mahallesi Camiine getirildi ve burada helallik alınarak Bağdere Merkez Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

Vali Karadeniz, Gazi Ayber’in yakınlarına başsağlığında bulunarak, “Aramızdan ayrılan gazilerimizi bir kez daha sonsuz şükran ve rahmetle anıyoruz” dedi.

KASTAMONU 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:50

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.