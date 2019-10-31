Cide’de balıkçı barınağında sona gelindi

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, milletvekilliği döneminde kendi girişimleriyle ilçeye kazandırdığı Cide Balıkçı Barınağında sona gelindiğini belirterek, yaz mevkisinde açılışını yapacaklarını kaydetti.

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, Cide ilçesine bağlı Denizkonak köyünde Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Milletvekilliği döneminde yaptığı girişimler sonucunda Cide ilçesine kazandırılan 11 milyon lira tutarındaki yatırımda sona gelindiğini söyleyen 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, “Çok şükür DenizkonakUğurluÇamaltı Köyleri Balıkçı Barınağı fenerleri monte edildi ve fener ışıklarını yaktık. Artık barınakta sona gelindi, saha beton ve çevre düzenlemesi ile inşallah tamamlanmış olacak. Eski hali yeni hali karşılaştırma yaptığımızda bölge için ne kadar önemli olduğu, Balık sezonu başladığında belli oldu. Barınak, birçok balıkçı teknesi ve yatların sığınma yeri haline geldi. Aynı zamanda Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapı Genel Müdürlüğü tarafından bölgede amatör balıkçılar için pilot barınak ilan edildi. Başlangıç proje, yapım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

DenizkonakUğurluÇamaltı Balıkçı Barınağında son saha betonları ve çevre düzenlemelerinin halen devam ettiğini söyleyen Demir, “Ay sonu itibari ile Balıkçı Barınağın kabulü yapılacak. Kastamonu ili kamu yatırımları arasında yer alan bu barınak, 11 milyon liralık bir projedir. İnşallah bahar ayında resmi açılışı yapılacaktır. Proje tamamlandığında üst yapı olarak, balıkçı kulübeleri, soğuk hava deposu, kapalı angar gibi çalışmalarımız da olacak. Bu süre içinde projenin onayı, yeni projeler ve bölgede yapılan çalışmaların hikayesi oldukça uzun, bazen umutların kesildiği zamanlar kurulan hayaller, şükür ki bu günlere geldik ve barınak tamamlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

KASTAMONU 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:41

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