Tosya’nın yöresel ürünleri tescilleniyor

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yöresel ürünlere ve el sanatlarına sahip çıkan ilçe yöneticileri ürünleri tescil etme kararı aldı.

Tosya Sarıkılçık Pirinci ve Tosya Bıçkısı’ndan sonra Tosya Kıstısı için de coğrafi işaret, 45 gün içerisinde alınmış olacak.

Kaymakam Deniz Pişkin’in başkanlığında yapılan toplantıda, Tosya’da bu üç üründen sonra coğrafi işaret alınması için başvurusu yapılacak. Toplantıda, coğrafi işaret alınması planlanan ürünlerle başvuruyu yapacak olan kurumlar belirlendi.

Buna göre, Tosya KeseKuşak Odası Başkanlığı tarafından Tosya Kesesi ve Kuşağı için, Tosya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Tosya Kıl Telası için, Tosya Belediyesi tarafından keşkek, taş kadayıf ve aygut için, Tosya Kaymakamlığı tarafından ise fes ve üç etek için coğrafi işaret başvurusunda bulunulacak.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıya, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Kastamonu Teknoloji İl Müdüre Cafer Açıkel, Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Müge Ertok, Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Ekşi ve Oda Sekreteri Necati Abacı, Tosya Belediyesi Kültür Müdür Vekili İbrahim Tabakoğlu, Tosya KeseKuşak Odası Başkanı Seyfi Bektaş ve Başkan Yardımcısı Mustafa Güllük katıldı.

KASTAMONU 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:41

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