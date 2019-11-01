Çatalzeytin'de ev yangını

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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çatalzeytin ilçesi Paşalı köyünde Mehmet Yaman adlı şahsa ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Bir anda evin tamamını saran yangında, iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi tarafından evin kundaklandığı iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KASTAMONU 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:42

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