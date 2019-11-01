Tosya Kaymakamlığından Kösen köyüne çöp konteyneri

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Tosya Kaymakamlığı tarafından ilçenin Kösen köyüne 10 adet çöp konteyneri teslim edildi.

Köylere çöp konteyneri sağlamaya devam eden Tosya Kaymakamlığı son olarak Kösen Köyüne 10 adet konteyner teslim etti. Konteynerlerin Kösen Köyü Muhtarı Vehbi Arslan’a teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, “Köylerimizi daha yaşanabilir hale getirmek ve çevre bilincini ilçemizin her noktasında hakim kılmak için köykaymakamlık işbirliğinde köylerimize konteyner desteğimiz bundan sonra da sürecek" dedi.

KASTAMONU 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:42

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