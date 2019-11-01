Cumhuriyet Resepsiyonunda ABD’li konuklara çekme helva ikram edildi

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Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Chicago Başkonsolosluğuna gönderdiği çekme helvanın Cumhuriyet Resepsiyonunda ABD’li konuklara ikram edildiğini söyledi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu’dan Chicago Başkonsolosluğuna çekme helva gönderdi. Gönderilen çekme helvalar, Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet Resepsiyonunda davet edilen ABD’li konuklara ikram edildi.

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden yapılan paylaşımda ise şunlara yer verildi: “Chicago’da Başkonsolosluğumuz tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonunda konuklara Kastamonu’nun meşhur çekme helvasını ikram etti. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Oğuz Fındıkoğlu’na teşekkür ediyoruz”

KASTAMONU 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:42

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