Daday’da İmam Hatip Okullarının kuruluş yıl dönümü kutlandı

Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İmam Hatip Ortaokullarının kuruluşunun 68. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen etkinliğe protokol üyelerinin yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve imam hatip okulundan mezun olanlar katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Okul Müdürü Dilek Çelik, öğrencilere doğru hedefler koyarak, derslerine çok çalışmaları gerektiğini ve bu camiayı en güzel şekilde temsil etmeleri gerektiğini belirterek, imam hatip okullarının kurulmasında ve yaşatılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programda, sinevizyon gösteri yapılırken öğrencilerden oluşan koro tarafından çeşitli ilahiler seslendirildi. Program Kastamonu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Şeker tarafından İmam Hatip Okullarının kuruluş amacı ve çalışmaları konusunda yaptığı söyleyişi bölümü ve hediye takdimi ile sona erdi.

KASTAMONU 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:42

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