Devrekani Şenlik YİBO’dan Barış Harekatına asker selamlı destek

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Devrekani Şenlik Mustafa Kaya Yatılı Bölge Ortaokulu 1. ve 2. sınıf öğrencileri, Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere destek vermek amacıyla asker selamı gönderdi.

Devrekani Şenlik Mustafa Kaya Yatılı Bölge Ortaokulu, 1. ve 2. sınıf öğrencileri “Mehmetçik’e Selam Gönder” kampanyasına katılarak Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan askerlere hazırlamış oldukları pankart ve Türk Bayrakları eşliğinde asker selamı vererek destek verdi.

Devrekani Şenlik Mustafa Kaya Yatılı Bölge Ortaokulu Sınıf Öğretmeni Semra Cabiroğlu, “Türk ordumuz, hudutlarımızın ötesinde Türk sancağını dalgalandırmak, mazlumlara yardım etmek ve terör örgütü mensuplarını yok etmek için önemli bir görev icra ediyorken biz eğitimcilere düşen görev çocuklarımıza küçük yaşta vatan, millet, bayrak aşkını aşılamak olacaktır. Öğrencilerimiz ile birlikte bu hafta gerçekleştirdiğimiz serbest etkinlik dersimizin konusunu Türk Askeri olarak belirledik. Onlara tarihi kahramanlıklarla dolu Mehmetçiğimizi anlattım. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anlattım. Türk’ün tarih sahnesindeki yerini anlattım. Dersimizin sonunda öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz etkinlikle Barış Pınarı Harekatı pankartı hazırladık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı vatan, millet, bayrak sevgisiyle büyütürsek, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” dedi.

Şenlik Mustafa Kaya Yatılı Bölge Ortaokulu, 1.ve 2.sınıf öğrencileri gerçekleştirdikleri etkinlik sonrası birlikte hazırlamış oldukları pankart, Türk Bayrağı eşliğinde asker selamı vererek Mehmetçiğe destek verdi.

KASTAMONU 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:48

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.