Yaralıgöz dağına sezonun ilk karı yağdı

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Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolu güzergahında bulunan 2 bin 20 rakımlı Yaralıgöz Dağında sezonun ilk karı yağdı.

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası, Yaralıgöz Dağı beyaza büründü.

Yolculuk yapan sürücüler, sezonun ilk ve etkili olan kar yağışı sonrası sürprizle karşılaştı.

Vatandaşlar, kar yağışını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

KASTAMONU 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:47

YATSI 19:08

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