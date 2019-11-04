İşyerlerine sahte para veren şahıs serbest bırakıldı

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Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bazı işyerlerine sahte para veren şahsı yakaladı. Şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, geçtiğimiz günlerde kent merkezinde bazı işyerlerine sahte 100 TL’lik banknotlardan veren şahsı takibe aldı. Bir süre sonra KOM ekiplerince yakalanan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca yurt dışı yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KASTAMONU 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:45

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