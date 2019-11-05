Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

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Kastamonu’nun Araç ilçesinde yoldan çıkan otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü 3 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesinde Yenice Köyü mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 37 HC 910 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarparak savrulan otomobilin takla atması sonucunda araçta bulunan 19 yaşındaki Yasin Subaşı hayatını kaybederken, Nadir D, Orhan K. ve Yılmaz U. ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonrasında jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

KASTAMONU 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:46

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