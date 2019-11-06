İnebolu'da muhtarlara anket uygulaması yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye'de Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi (YerMek) " çalışmaları kapsamında İnebolu’daki muhtarlara anket çalışması uygulandı.

İnebolu merkez ve merkeze bağlı 77 mahalle muhtarı, İnebolu Kaymakamlığı bünyesindeki Türk Ocağı binasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde uygulanan ankete katıldı. Muhtarlar, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan (KUZKA) gelen yetkililerin koordinasyonunda bağlı bulundukları mahallelerin ve köylerin sosyoekonomik yapısıyla ilgili yaklaşık 30 sorudan oluşan anket formunu doldurdu. Çalışma ile sektörel ve bölgesel yatırım kararlarının alınması, köy, belde ve mahalleler başta olmak üzere tüm yerleşim birimlerinin hizmet alanma etkinliğinin artırılması açısından köy ve beldelerin yakın çevresi ile bütünleşme durumu ve sürdürülebilirliğinin tespit edilmesi gibi konulara yardımcı olması hedefleniyor.

KASTAMONU 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:47

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