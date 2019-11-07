Kastamonu’da traktör ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KastamonuTaşköprü karayolu Bük köyü mevkisinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, KastamonuTaşköprü karayolu Bük köyü mevkisinde Hüseyin Tüysüzoğlu (42) idaresindeki 37 BG 484 plakalı minibüs, önünde seyreden Şükrü Gedik (58) yönetimindeki 37 AY 691 plakalı traktöre çarptı. Kazada yaralanan traktör ve minibüs sürücüleri, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

KASTAMONU 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:41

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.