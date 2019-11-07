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Kastamonu’da traktör ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

İHA

KastamonuTaşköprü karayolu Bük köyü mevkisinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kastamonu’da traktör ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

KastamonuTaşköprü karayolu Bük köyü mevkisinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, KastamonuTaşköprü karayolu Bük köyü mevkisinde Hüseyin Tüysüzoğlu (42) idaresindeki 37 BG 484 plakalı minibüs, önünde seyreden Şükrü Gedik (58) yönetimindeki 37 AY 691 plakalı traktöre çarptı. Kazada yaralanan traktör ve minibüs sürücüleri, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

KASTAMONU

07 Kasım 2019 Perşembe

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