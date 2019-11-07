Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kastamonu’da 11 Kasım’da 200 bin fidan toprakla buluşacak Sönmezoğlu, “Hem iç piyasaya fidan ...

İHA

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, Kastamonu’da 11 Kasım’da 200 bin fidanın toprakla buluşturulacağını belirterek, hem iç piyasaya verdiklerini hem de yurtdışına fidan ihraç ettiklerini söyledi.
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Daday Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Daday Fidanlık Şefliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11 Kasım’da gerçekleştirilecek olan “11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği” öncesinde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya Vali Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Albay Gamze Erdoğdu, Daday Kaymakamı Kemal Balaban, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile şeflik personeli katıldı.
Vali Karadeniz, beraberindeki heyet ile birlikte Daday Orman Şefliğini gezerek Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ile Daday Orman İşletme Müdürü Levent Keloğlu’ndan şeflikte yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Karadeniz, fidan üretiminde çalışan personelleri de ziyaret ederek bir süre sohbet etti ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

“11 Kasım’da 200 bin fidanı toprakla buluşturacağız”
11 Kasım’da 200 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını belirten Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, “11 Kasım’da yapacağımız etkinliğine tüm halkımız davetli. Kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın katılımıyla programımız gerçekleşecek. Kastamonu’da 2 ayrı noktada ama tüm ilçelerimizde 128 bin adet fidanı toprakla buluşturacağız. Etkinliğimiz 11.11 ile 14.00 arasında olacak. Kastamonu, bölge olarak Sinop ili de bize bağlı. Bölge olarak 200 bin fidan dikecek. Tüm hazırlıkları yaptık. Cumhurbaşkanımızın genelgesiyle birlikte 11 Kasım’da Milli Ağaçlandırama Günü ilan edildi. Bu etkinlikle inşallah dünya da örnek olmuş olacağız” dedi.

“Hem iç piyasaya fidan veriyoruz, hem de yurtdışına fidan ihraç ediyoruz”
Hem iç piyasaya fidan verdiklerini hem de yurt dışına fidan ihraç ettiklerine dikkat çeken Sönmezoğlu, “Orman genel Müdürlüğü bize her yıl bir program veriyor. Her ağaç türüyle ilgili miktar belli. Bizde fidan üretiyoruz. Üretilen fidanlar ise Türkiye’nin her yerine gönderiliyor. Bir kısmı piyasa süs bitkileri olarak kullanılıyor. Belediyelere ve diğer kuruluşlara veriyoruz. İhraç ettiğimiz fidanlarda var. Kastamonu Bölge Müdürlüğü’nde 4 adet fidanlığımız var. En büyüğü Daday’dadır. Daday’da 1 milyon fidan dikiyoruz. Taşköprü, KastamonuMerkez ve Sinop’ta fidanlığımız var. Toplamda ise 2 buçuk milyonun üstünde fidan üretiyoruz. Kapasitemiz daha da büyük, daha da fazla üretebiliriz. Bu tamamen ülkenin fidan ihtiyacıyla ilgili durumdur. Bize verilen talimatlar doğrultusunda bu üretimi yapıyoruz. 2 buçuk milyon fidanının, 1 milyonu Türkiye’nin başka bölgelerine veriyoruz. 1 buçuk milyonunu ise buralarda ağaçlandıracağımız yerlerde, yeşillendirmek istediğimiz şehirlerde kullanıyoruz. Yetiştirdiğimiz karaçamlarının bir bölümünü boylu ve formlu olanları, yurt dışına da ihraç ediyoruz” diye konuştu.

“11 Kasım’da 11 milyon fidan toprakla kavuşturulacak”
11 Kasım’da 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını söyleyen Vali Yaşar Karadeniz ise, ''Burası oldukça da geniş bir alan ve bir milyon fidan kapasitesi olan bir tesisteyiz. Bu tesiste bir milyon fidan üretiliyor, burada üretilen, yetiştirilen fidanlar ihtiyacı olan yerlere de buradan gönderiliyor. Ülkemizin doğal güzelliğinin geliştirilmesi, iyileştirilmesine katkıda bulunan önemli kurumlarımızdan birisi buradaki fidanlık. Burada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, başta Orman Bölge Müdürümüz ve buradaki fidanlık şefimiz ile tüm görevli arkadaşlarımıza da gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. 11 Kasım’da yapılacak olan etkinliğimize de tüm vatandaşlarımızı bekliyorum” dedi.

KASTAMONU

07 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:16
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tosya’da yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tosya’da yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti
Kastamonu’da traktör ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kastamonu’da traktör ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Ağacın dibinde oluşan "ayı figürü" şaşırttı
YEREL HABERLER Ağacın dibinde oluşan "ayı figürü" şaşırttı
Kastamonu’da yangın: 1 ev, 2 samanlık, 1 ahır küle döndü
YEREL HABERLER Kastamonu’da yangın: 1 ev, 2 samanlık, 1 ahır küle ...
İnebolu'da muhtarlara anket uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER İnebolu'da muhtarlara anket uygulaması yapıldı
Daday’da öğrenciler, Kızılayı canlandırdı
YEREL HABERLER Daday’da öğrenciler, Kızılayı canlandırdı
Seyyar kantar ile denetimler başladı
YEREL HABERLER Seyyar kantar ile denetimler başladı
Başkan Fındıkoğlu, “Coğrafi işaretli ürünlere destek verilsin”
YEREL HABERLER Başkan Fındıkoğlu, “Coğrafi işaretli ürünlere destek ...
Jandarma ekipleri, öğrencileri ve servis şoförlerine eğitim verdi
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri, öğrencileri ve servis şoförlerine ...
Tedavisi tamamlanan lösemi hastaları, maskelerini attı
YEREL HABERLER Tedavisi tamamlanan lösemi hastaları, maskelerini ...
Tosya’daki arıcılar tek çatı altında birleşiyor
YEREL HABERLER Tosya’daki arıcılar tek çatı altında birleşiyor
Tel, “Avrupa’da 35 ürünün tescili içinde çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Tel, “Avrupa’da 35 ürünün tescili içinde çalışıyoruz”
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X