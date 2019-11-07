DEAŞ üyesi şahıs tutuklandı

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Kastamonu’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle Y.A'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KASTAMONU 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:41

YATSI 19:03

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