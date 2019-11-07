Taşköprü Halk Günününe vatandaşlardan yoğun ilgi

Taşköprü Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen “Halk Günü” etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ın göreve geldiği andan itibaren başlattığı “Halk Günü” etkinlikleri devam ediyor. 2 hafta bir düzenlenen etkinlikte vatandaşlar makam odasına çıkarak, istek ve taleplerini Başkan Çatal’a iletiyor. Uygulama hakkında bilgi veren Başkan Çatal, “İki hafta da bir düzenlediğimiz Halk Günü etkinliğimize halkımızın yoğun katılımıyla devam ettik. Değerli halkımızın fikir ve düşüncelerine her zaman kapımız sonuna kadar açık olacaktır. Kıymetli halkımıza ilgi ve alakalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

KASTAMONU 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:48

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