Otistik öğrencilere yapılan davranış protesto edildi

Önceki gün Aksaray'daki bir okulda otistik çocuklara karşı yapılan olumsuz davranışlar, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde protesto edildi.

Aksaray' da bir okulda yaşanan otistik çocuklara ilgili olumsuz davranışların medya ve sosyal medyada yer almasına bir tepki de Çatalzeytin'den geldi. Çatalzeytin Otizm Engellilere Derneği ve özel eğitim öğrencileri, öğretmenleri ve yöneticilerinin katıldığı eylemde otistik çocukları hedef olan olay şiddetle kınandığı açıklandı.

KASTAMONU 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:50

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