Kastamonu’da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

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Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Hanönü ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla E.Ç. gözaltına alındı.

KASTAMONU 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:50

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