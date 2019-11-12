Tosya’da servis şoförlerine eğitim

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde okul servis şoförlerine eğitim verildi.

20192020 eğitim öğretim yılında hizmet veren okul servisi şoförlerine Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından eğitim verildi.

Tosya Mithat Boyner Mesleki ve Teknik Lisesi salonunda verilen eğitime yolcu ve okul servis şoförleri katıldı.

Eğitimde jandarma ve polis ekipleri okul taşıtlarında aranan şartlar ve okul servisinde uyulması gerekenler konusunda şoförleri bilgilendirdi.

Ekipler eğitim katılımcıları öğrencilerin uyması gereken kurallar ve velilerin bilmesi gerekenleri de maddeler halinde özetledi.

Ayrıca ekipler şoförlere trafik kurallarına uyulması hususunda da uyarılarda bulundu.

KASTAMONU 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:54

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