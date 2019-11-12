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Eğitim Bir-Sen Kastamonu Şubesi yeni hizmet binasının açılışı yapıldı

İHA

MemurSen ve Eğitim BirSen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim BirSen Kastamonu Şubesinin yeni hizmet binasının açılışına katıldı.

Eğitim Bir-Sen Kastamonu Şubesi yeni hizmet binasının açılışı yapıldı

MemurSen ve Eğitim BirSen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim BirSen Kastamonu Şubesinin yeni hizmet binasının açılışına katıldı.
Açılışta konuşan MemurSen ve Eğitim BirSen Genel Başkanı Ali Yalçın, 27 yıllık sendikacılık mücadelelerinde hiçbir zaman millet ile ters düşmediklerini belirterek, “MemurSen ailesi, şimdiye kadar ilkesel tavrından tarzından ödün vermediği için, milletle hiçbir zaman kavgalı hale düşmediği için, hep hizmeti kuruluş hikayesinin ve bugüne kadar gelen mücadelesinin başlat konumunda tuttuğu için bugün gelinen noktada saygın bir topluluk olmuştuk. Ayrıca toplumun beğenisini ve sempatisini de almaktadır. 27 yıllık serüvenimizde, mücadele azmimizde hiçbir zaman millet ile ters düşmemiş bir yapıyız. Hiçbir zaman milletle kavga etmemiş bir yapıyız. Çünkü biz bir şeyin farkındayız. Çünkü bizim işimiz millet, kendimiz millet, derdimiz millet. Yükümüz yeniden güçlü medeniyet ideali ve iddiasıyla yola çıkmış bir kadroyuz. Bu iddia ve amaçla yolculuğumuzu devam ettiriyoruz” diye konuştu.

“Bu hizmet binası, memleket derdi olan herkese ev sahipliği yapsın istiyoruz”
Yeni hizmet binasının memleket ile derdi olan herkese ev sahipliği yapmasını istediklerini söyleyen Yalçın, “Bu açtığımız merkez, Kastamonu’da sadece Eğitim BirSen’in değil, buradaki memleket derdi olan, bayrak derdi olan, medeniyet derdi olan, yarına ilişkin kaygıları ve idealleri kavgaları olan insanlarımızın tamamına ev sahipliği yapsın, tamamının çalışmalarına mutfak olarak hizmet etsin. Çünkü bu yapı ona hizmet ettiği sürece bizim açımızdan kıymetlidir” şeklinde konuştu.

“Devletimizden alacaklı, milletimize de borçluyuz”
Devletten alacaklı olduklarını ve millete de borçlu olduklarını vurgulayan Yalçın, “Biz, kendisini millete borçlu hisseden bir kitleyiz. Biz devletten ücretli olarak alacaklıyız ama millete hizmet olarak kendimizi borçlu görüyoruz. Evimize ekmek götürdüğümüzde, götürdüğümüz ekmeğin helal olmasının yolu bizim milletimize hizmet borcumuzu düzgün ifade etmemize bağlı. Eğer onu yerine getiremezsek helal ekmeğimize halel getirmiş oluruz diye bir inancı, bir amacı, bir ideali paylaşıyoruz.
Biz diğerlerine göre değil, değerlerine göre sendikacılık yapıyoruz derken bunu sadece bir slogan olsun diye söylemiyoruz. Bunun içinin dolu olduğunu buna ilişkin bir yürüyüşün bugün ki halimize gelene kadar devam ettiğini ifade etmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

“Mecliste görüşülen bütçede memurların payları gözetilsin”
TBMM’de bütçe görüşmelerinin olduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti: “Mecliste bütçe görüşülürken bu bütçenin memurları memnun edecek, toplu sözleşmede memnun edilemeyen çerçevenin bütçe imkanlarıyla yeniden desteklenmesi gerektiği konusunda dünde sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyurduk ve sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bütçenin, memurların durumunu gözeten, piyasa gerçeklerini gözeten bir şekilde ele alınmasına ve burada memur paylarının takip edilmesine yönelik adım atılmasına ihtiyaç vardır. İstiyoruz ki meclis sürecinde ifade edilen plan ve bütçenin dışında bir gelişme olsun ve bu anlamda memurların durumunu gözeten, memurların durumunu bu anlamda tamir eden bir adım atılsın ve bütçe bu anlamda adil bir şekilde yapılandırılsın.”

“82 model Kenan Evrat yönetmeliği değişsin”
Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim Kenan Evren yönetmeliğine ilişkin itirazımız var ve 82 model yönetmelik değişsin diye gayretlerimiz var. Israrla ve inatla, sabırla ve sebatla, bu konuda yolculuğumuzu devam ettiriyoruz ve sivil itaatsizliğimizi sürdürüyoruz.”
Konuşmaların ardından MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, İl Müftüsü Ahmet Süzen, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu, açılış kurdelesini kesti.
Yalçın, ayrıca gün içerisinde Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Rektör Ahmet Hamdi Topal ile Şehit Burak Kapucuoğlu Ortaokulunu da ziyaret etti.

KASTAMONU

12 Kasım 2019 Salı

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