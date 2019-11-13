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Akaryakıt istasyonuna giren ayı kamerada

DHA

KASTAMONU'da, akaryakıt istasyonuna giren ayı paniğe neden oldu. O anlar, anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KASTAMONU'da, akaryakıt istasyonuna giren ayı paniğe neden oldu. O anlar, anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Azdavay ilçesinde meydana geldi. Selahattin Karaburak'a ait akaryakıt istasyonuna, akşam saatlerinde bir ayı geldi. Ayı, kimsenin dışarı da olmadığı esnada istasyon içerisinde rahat bir şekilde gezerken, ısınmak için içeri giren personelin dışarı çıkmasıyla hızla istasyondan uzaklaştı. Korku dolu anlar yaşayan personelde tekrar içeri kaçtı. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.  

KASTAMONU

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 18:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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