Akaryakıt istasyonuna giren ayı kamerada

KASTAMONU'da, akaryakıt istasyonuna giren ayı paniğe neden oldu. O anlar, anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Azdavay ilçesinde meydana geldi. Selahattin Karaburak'a ait akaryakıt istasyonuna, akşam saatlerinde bir ayı geldi. Ayı, kimsenin dışarı da olmadığı esnada istasyon içerisinde rahat bir şekilde gezerken, ısınmak için içeri giren personelin dışarı çıkmasıyla hızla istasyondan uzaklaştı. Korku dolu anlar yaşayan personelde tekrar içeri kaçtı. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
KASTAMONU
13 Kasım 2019 Çarşamba
- İMSAK 05:55
- GÜNEŞ 07:23
- ÖĞLE 12:34
- İKİNDİ 15:11
- AKŞAM 17:35
- YATSI 18:58