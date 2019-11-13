Kenevir eken şahıslara suçüstü yakalandı: 3 gözaltı

Kastamonu’da ormanlık alanda kenevir eken 3 şahıs, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçeye bağlı Cebeci Köyü’nde ormanlık alanda kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, belirlenen ormanlık alanda şahısların kenevir ekimi yaptığı sırada operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ormanlık alanda ve şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 bin 500 gram kubar esrar ve 12 kök kenevir tohumu, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Şahıslar yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KASTAMONU 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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