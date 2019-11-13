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– Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde aç kalan ayı, akaryakıt istasyonuna indi. Güvenlik kameralarınca görüntülenen ayı, çalışanları görünce hızla kaçtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Azdavay ilçesi Pınarbaşı yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı yolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu çalışanları akşam saatlerinde dinlendikleri sırada ormanlık alandan inen bir ayının istasyona indiğini gördü. Uzun süre istasyon içinde dolaşan ayı, istasyon binası içindeki işçileri görünce hızla kaçarak gözden kayboldu.

Ayının istasyona gelme anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde istasyona gelen ayı, bir süre gezindikten sonra iş yeri içindeki çalışanları görünce hızla kaçarak gözden kayboluyor.

KASTAMONU 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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