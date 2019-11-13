Pınarbaşı’nda turizm danışma bürosu açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Pınarbaşı’nda turizm danışma bürosu açıldı

İHA

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Turizm Danışma Bürosu açıldı.

Pınarbaşı’nda turizm danışma bürosu açıldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Turizm Danışma Bürosu açıldı.

Pınarbaşı ilçesinde gerçekleştirilen Turizm Danışma Bürosu açılışına Vali Yaşar Karadeniz, Pınarbaşı Kaymakamı Ahmet Gökcecik, 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve iş adamı Murat Demir, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ile kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Vali Yaşar Karadeniz, “Pınarbaşı’na son birkaç yıldır yapılan hizmetleri sizler çok iyi görüyorsunuz. Bu nihai hedef değil. Hedef burayı tüm turizm unsurlarıyla Türkiye’nin ve hatta dünyanın birçok ülkesinde tanınır bilinir yapmak. Bir başka hedef, buraya gelen misafirleri en az 1 gece ağırlamasını sağlamak olmalıdır. Bir başka hedef, Kastamonu’ya gelen turistlerin Kastamonu’da ortalama konaklamasını iki gün üzerine hatta üçlere çıkarmak lazım. Bu Kastamonu’nun ilçelerinin de merkez gibi gelişmesini sağlamakla olacak” dedi.

“Pınarbaşı, önemli bir cazibe merkezidir”
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ise, “Pınarbaşı’nda kanyonları, mağaralar ve şelaleleriyle her zaman insanların, turistlerin ilgisini çeken çok güzel alanlar var. Buralara milli parklar olarak son birkaç yıl içerisinde çok önemli yatırımlar, projeler ve çalışmalar yaptık. Bundan sonra da inşallah çeşitli planladığımız projeler var, onlar devam edecek. Yapılan çalışmalar neticesinde ziyaretçi sayılarında önemli artış tespit ettik. Ziyaretçilerin gezmek için geldiği yerlere rahatlıkla ulaşmaları için bir yere ihtiyacımız vardı bunun için de bu tanıtım bürosunu yapmış olduk” diye konuştu.

“Turizm bürosunun ilçemize katkısı büyük olacaktır”
Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, “Kastamonu’da yıldızı parlayan bir ilçe Pınarbaşı. Seçildikten kısa bir süre sonra Kastamonu’daki turizm tanıtım bürosunu görüp fotoğrafını çektikten sonra Milli Parklar Bölge Müdürümüze attım. Pınarbaşı’na da böyle bir yerin yakışacağını Sayın Bölge Müdürümüze söyledim. Onlar da kısa bir süre sonra bunu kazandırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Pınarbaşı’nı Cide’ye bağlayacak Kerte yolunun projesi tamamlanmak üzere”
26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir ise, şunları söyledi: “Pınarbaşı gerçekten çok özel bir yer. Kastamonu’nun her ilçesi birbirinden daha güzel ama vekilliğimiz döneminde de benim hep hayalimde bu konuştuğumuz bölgeyi Türkiye’ye değil, dünyaya tanıtılması gerektiğini bakanlarımızla istişare yapmıştık. Burasıyla ilgili geniş hayaller kurmuştuk. Bu hayallerin belirli kısımları zamanla aşılıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda Pınarbaşı, doğa turizminde Türkiye’nin çekim merkezi belki de dünyanın çekim merkezi olacak. Sayın Valimiz, Kastamonu için bir kazançtır, kendisine teşekkür ediyoruz. Genellikle turizmle alakalı tanıtılmışlık noktasında çok gerilerde kalan bir Kastamonu’yu, geldiği bugünden bir yana her alanda her şekilde tanıtım için büyük gayretler gösteriyor. Vekillik dönemimizde Sayın Bölge Müdürümüzden ne talep ettiysek bir dediğimizi iki etmedi, kendisi de bizim için bir kazançtır. Bizim, bunların yanı sıra burasıyla alakalı önemli bir çalışmamız var. Pınarbaşı’nı, Kerte üzerinden Cide’ye bağlamak için bir yol projesi var. Bu yolunda projesi bitmek üzere, çünkü zor şartlar altında yapıldı burasının projesi. İnşallah proje bittiğinde de şuan görevdeki milletvekillerimizle, valimizle, siyasilerimizle birlikte bakanlığımızın kapısını çalıp ihalesinin de yapılması noktasında girişimlerimiz olacak. Buraya gelen insanların nereye gideceğini bilmesi gerekiyor. Haritaya baktığı zaman gideceği yerin ne kadar mesafede olduğunu bilmesi gerekiyor. Bu yüzden bu büronun önemli bir görev üstleneceğini düşünüyorum. Turizmin en önemli yollarından bir tanesi de budur, çünkü Valla Kanyonu'nun, Horma Kanyonu'nun önemli taraflarından bir tanesi de bu bürodur”

Konuşmaların ardından Turizm Danışma Bürosunun açılışı yapıldı. Açılışın ardından Vali Karadeniz, beraberindekilerle birlikte Turizm Danışma Bürosunu inceledi.

KASTAMONU

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 18:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2 ay önce kaybolan kadını arama çalışmaları yeniden başlatıldı
YEREL HABERLER 2 ay önce kaybolan kadını arama çalışmaları yeniden ...
Aç kalan ayı akaryakıt istasyonuna indi
YEREL HABERLER Aç kalan ayı akaryakıt istasyonuna indi
Kenevir eken şahıslara suçüstü yakalandı: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kenevir eken şahıslara suçüstü yakalandı: 3 gözaltı
Akaryakıt istasyonuna giren ayı kamerada
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonuna giren ayı kamerada
Eğitim Bir-Sen Kastamonu Şubesi yeni hizmet binasının açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen Kastamonu Şubesi yeni hizmet binasının ...
Tosya’da V kanal tamamlanıyor
YEREL HABERLER Tosya’da V kanal tamamlanıyor
KOM ekiplerin silah operasyonu
YEREL HABERLER KOM ekiplerin silah operasyonu
Tosya’da servis şoförlerine eğitim
YEREL HABERLER Tosya’da servis şoförlerine eğitim
Kastamonu’da Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi
YEREL HABERLER Kastamonu’da Mevlid-i Nebi Haftası programı ...
Tosya’da 10bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Tosya’da 10bin fidan toprakla buluştu
22 gündür kayıp olan kadın ölü bulundu
YEREL HABERLER 22 gündür kayıp olan kadın ölü bulundu
Kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı
Jandarmadan silah operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan silah operasyonu
Direksiyon başında uyuyan sürücü, otomobiliyle şarampole uçtu
YEREL HABERLER Direksiyon başında uyuyan sürücü, otomobiliyle ...
Kastamonu’da öğrencilere diş taraması yapıldı
YEREL HABERLER Kastamonu’da öğrencilere diş taraması yapıldı
Uyuşturucu operasyonunda esrar ve bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda esrar ve bonzai ele ...
Çatalzeytin'de 200 çam fidanı toprakla buluştu
YEREL HABERLER Çatalzeytin'de 200 çam fidanı toprakla buluştu
Kastamonu’da 56 ayrı noktada 133 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Kastamonu’da 56 ayrı noktada 133 bin fidan toprakla ...
Arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı amcasının oğlunu öldürdü
YEREL HABERLER Arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı amcasının ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X