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Kastamonu’da kanyon ve şelaleleri 80 bin kişi ziyaret etti Kastamonu’yu ziyaret eden turist sayısı ...

İHA

Kastamonu'da yapılan yatırımlar sonrasında turizm sektörü canlandı. 670 bin kişinin konaklama hizmeti aldığı ilde kanyonları, mağaraları ve şelaleleriyle cazibe merkezi haline gelen Pınarbaşı ilçesini ise 80 bin turist ziyaret etti.

Kastamonu’da kanyon ve şelaleleri 80 bin kişi ziyaret etti Kastamonu’yu ziyaret eden turist sayısı her geçen gün artıyor

Kastamonu'da yapılan yatırımlar sonrasında turizm sektörü canlandı. 670 bin kişinin konaklama hizmeti aldığı ilde kanyonları, mağaraları ve şelaleleriyle cazibe merkezi haline gelen Pınarbaşı ilçesini ise 80 bin turist ziyaret etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, özellikle doğa turizminin cazibe merkezi haline gelen Kastamonu’nun Pınarbaşı ve Azdavay bölgesine yatırımlarını sürdürüyor. Yapılan yatırımlarla birlikte kanyonları, şelaleleri ve mağaralarıyla cazibe merkezi haline gelen Pınarbaşı ilçesini 80 bin turist ziyaret etti. Ayrıca Kastamonu’da bu yıl içerisinde 670 bin kişi konakladı. Bu kapsamda ilçeleri ziyaret eden turistleri doğru yönlendirebilmek için Pınarbaşı ilçesine Turizm Danışma Bürosu açıldı. Açılışa Vali Yaşar Karadeniz, Pınarbaşı Kaymakamı Ahmet Gökcecik, AK Parti Kastamonu eski milletvekili ve iş adamı Murat Demir, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ile kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“Birkaç yıldır çok fazla sayıda kat ve kat ziyaretçi sayılarında artış oldu”
Birkaç yıldır çok fazla sayıda kat ve kat ziyaretçi sayılarında artış yaşandığına dikkat çeken Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, “Küre Dağları Milli Parkı içerisinde Pınarbaşı, kanyonlarıyla şelaleleriyle ve mağaralarıyla önemli bir odak noktamızdır. Önemli bir cazibe merkezimizdir. Son birkaç yıldan beri Pınarbaşı ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü olarak bizlerin yaptığı projeler var ziyaretçilerin taleplerine dönük. Bir takım tanıtımlarda yaptık ve burada birkaç yıldır hakikaten çok fazla sayıda kat ve kat ziyaretçi sayılarında artış oldu. Burada bir ihtiyaç vardı, bu özellikle kanyonlara, şelalelere ve mağaralara giden yol üzerinde bir tanıtım ve enformasyon bürosunun olması gerekiyordu. Bununla ilgili sağ olsun Belediye Başkanımız ile görüştük ve bizlere bir yer tahsisi yaptı. Buraya güzel bir yöresel mimariye uygun, tanıtım ve enformasyon bürosunu yaptık. Burası ne işe yarayacak, gelen ziyaretçiler önce ilçe merkezine geldiklerinde görmek istedikleri yerlerle ilgili oradaki ilgililerden bilgilendirme alacaklar. Yönlendirme veya rehberlik faaliyetlerinde orada bir merkez olduğunu bilecekler. Dolayısıyla ilçeye gelen ziyaretçiler ve turistler buradan rahatlıkla görmek istedikleri yerlere donatılmış bilgilerle birlikte gitmiş olacaklar. Yani insanların gezmesini ve görmesini kolaylaştırmış olacağız. Onun için bu tanıtım ve enformasyon büromuzun önemi hakikaten büyük” dedi.

“Bölgemiz, kanyonları, şelaleleri ve mağaralarıyla cazibe merkezi haline geldi”
Yaptıkları yatırımlar sonrasında ziyaretçi artışı yaşandığına işaret eden Başyiğit, “Kanyonları, şelaleleri ve mağaraları isimlendirirsek bunları, Dünya’da derinlikte ikinci kanyon dediğimiz Valla Kanyonu bulunuyor. Önemli olarak gördüğümüz yine bugün gezdik yürüyüş platformu olan Horma Kanyonu bulunuyor. Görsel ve çeşitlilik açısından güzel bir kanyonumuz. Kanyon üzerinde Kerte tarafına seyir terası yaptık ve son yıllarda çok fazla ziyaretçi artışı oldu. Yine yakın zamanda bitirmeyi hedeflediğimiz Muratbaşı köyünde seyir kulesi yapıyoruz. Burada çokta güzel seyir güzellikleri bulunuyor. Sorkun yaylasında günübirlik kullanım alanımız bulunuyor. Burada kampta yapılabiliniyor. Diğer yandan Ilgarini mağarası, mantar mağarası, ejder mağarası, bunlar hakikaten çok farklı mağaralardır. Buralara insanların biraz yürümesi zordu. Bizler de buralara bir yürüyüş yolu yapmak üzere doğa severlerin rahatlıkla görmelerini ve gezmelerini sağlamış oluyoruz. Oraları da bugün itibariyle tamamlanmıştır” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Turizm Danışma Bürosunun açılışı yapıldı.

KASTAMONU

14 Kasım 2019 Perşembe

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