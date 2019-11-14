Kastamonu’da OSB ile yüklenici firma arasında protokol imzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle yapılacak olan Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisinin ihalesini kazanan yüklenici firma ile Kastamonu Organize Sanayi Bölgesine yönetimi protokol imzaladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisinde protokol imzalandı. Yaklaşık maliyeti 11 milyon lira olan Kastamonu Organize Sanayi Bölgesine yapılacak arıtma tesisinin ihalesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 15 Ekim’de gerçekleştirilmişti. 6 milyon 895 bin TL’lik teklifi ile ihaleyi kazanan Anadolu Dijital Bilgisayar Çevre ve Mühendislik Hizmetleri ile Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı arasında protokol imzalandı. Kastamonu OSB’de gerçekleştirilen imza törenine OSB’nin eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Arıtma tesisinin hayırlı olmasını dileyen Kastamonu OSB Başkan Vekili Murat Kedi, “Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihaleyi Bursa’dan Anadolu Çevre Mühendislik firması kazandı. Yaklaşık 6 milyon 800 bin liralık bir proje. İnşallah çalışmalara en kısa zamanda başlanır. Organize Sanayi Bölgemiz ve köylerimiz için iyi olur inşallah. Kimyasal atıkların artırması ve biyolojik arıtma yapılacak. Burada kimyasal atıklı 2 firmamız var. Peynir altı suyunu arıtamıyoruz. Kesimle ilgili olan firmamızda kendi içerisinde arıtıp suyunu o şekilde verecek. Dereyi kirletiyorduk, artık dereyi kirletmeyeceğiz. Bu 5 senelik bir süreçti. Bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Firma yetkilileri ise, ihale şartnamesinde 24 ayda bitirilmesi öngörülen arıtma tesisinin 1 yıl gibi bir süre zarfında tesisin hizmete girebileceğini söyledi.

KASTAMONU 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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