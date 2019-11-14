Kastamonu’da OSB ile yüklenici firma arasında protokol imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kastamonu’da OSB ile yüklenici firma arasında protokol imzalandı

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle yapılacak olan Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisinin ihalesini kazanan yüklenici firma ile Kastamonu Organize Sanayi Bölgesine yönetimi protokol imzaladı.

Kastamonu’da OSB ile yüklenici firma arasında protokol imzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle yapılacak olan Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisinin ihalesini kazanan yüklenici firma ile Kastamonu Organize Sanayi Bölgesine yönetimi protokol imzaladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisinde protokol imzalandı. Yaklaşık maliyeti 11 milyon lira olan Kastamonu Organize Sanayi Bölgesine yapılacak arıtma tesisinin ihalesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 15 Ekim’de gerçekleştirilmişti. 6 milyon 895 bin TL’lik teklifi ile ihaleyi kazanan Anadolu Dijital Bilgisayar Çevre ve Mühendislik Hizmetleri ile Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı arasında protokol imzalandı. Kastamonu OSB’de gerçekleştirilen imza törenine OSB’nin eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Arıtma tesisinin hayırlı olmasını dileyen Kastamonu OSB Başkan Vekili Murat Kedi, “Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihaleyi Bursa’dan Anadolu Çevre Mühendislik firması kazandı. Yaklaşık 6 milyon 800 bin liralık bir proje. İnşallah çalışmalara en kısa zamanda başlanır. Organize Sanayi Bölgemiz ve köylerimiz için iyi olur inşallah. Kimyasal atıkların artırması ve biyolojik arıtma yapılacak. Burada kimyasal atıklı 2 firmamız var. Peynir altı suyunu arıtamıyoruz. Kesimle ilgili olan firmamızda kendi içerisinde arıtıp suyunu o şekilde verecek. Dereyi kirletiyorduk, artık dereyi kirletmeyeceğiz. Bu 5 senelik bir süreçti. Bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Firma yetkilileri ise, ihale şartnamesinde 24 ayda bitirilmesi öngörülen arıtma tesisinin 1 yıl gibi bir süre zarfında tesisin hizmete girebileceğini söyledi.

KASTAMONU

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:34
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma ekipleri, okul servislerini denetledi
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri, okul servislerini denetledi
Ülkü Ocakları İl Başkanlığına Haluk Yakar getirildi Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, Başkan Aydın’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları İl Başkanlığına Haluk Yakar ...
Tosya Dipsizgöl’de enerji nakil hattı yenileniyor
YEREL HABERLER Tosya Dipsizgöl’de enerji nakil hattı yenileniyor
Kastamonu’da kanyon ve şelaleleri 80 bin kişi ziyaret etti Kastamonu’yu ziyaret eden turist sayısı her geçen gün artıyor
YEREL HABERLER Kastamonu’da kanyon ve şelaleleri 80 bin kişi ziyaret ...
Pınarbaşı’nda turizm danışma bürosu açıldı
YEREL HABERLER Pınarbaşı’nda turizm danışma bürosu açıldı
2 ay önce kaybolan kadını arama çalışmaları yeniden başlatıldı
YEREL HABERLER 2 ay önce kaybolan kadını arama çalışmaları yeniden ...
Aç kalan ayı akaryakıt istasyonuna indi
YEREL HABERLER Aç kalan ayı akaryakıt istasyonuna indi
Kenevir eken şahıslara suçüstü yakalandı: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kenevir eken şahıslara suçüstü yakalandı: 3 gözaltı
Akaryakıt istasyonuna giren ayı kamerada
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonuna giren ayı kamerada
Eğitim Bir-Sen Kastamonu Şubesi yeni hizmet binasının açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen Kastamonu Şubesi yeni hizmet binasının ...
Tosya’da V kanal tamamlanıyor
YEREL HABERLER Tosya’da V kanal tamamlanıyor
KOM ekiplerin silah operasyonu
YEREL HABERLER KOM ekiplerin silah operasyonu
Tosya’da servis şoförlerine eğitim
YEREL HABERLER Tosya’da servis şoförlerine eğitim
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X