Tosyalı öğrenciler, kütüphaneyi gezdi

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Tosya'da ilkokul öğrencilerine kütüphaneyi tanımak ve okuma alışkanlığı kazanmak amacıyla kütüphaneye gezi düzenlendi.

Tosya'da eğitim veren Tosya İlkokulu öğrencilerine sosyal aktivite ve etkinlik kapsamında öğrencilerine yönelik tanıtımı gezileri düzenliyor. İlk gezilerini kütüphaneden başlatan Tosya İlkokulu öğrencilerine kütüphaneyi tanıtarak aynı zamanda okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Tosya İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Tosya İlçe Halk Kütüphanesini gezdi. Kitapları inceleyen minikler bir süre öğretmenleri, velileri ve kütüphane yetkileri ile birlikte kitap okuyarak kütüphanede kitap okumanın keyfini çıkardı.

KASTAMONU 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:57

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