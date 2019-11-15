(Özel) Milattan Önce yapılan Doğanlar Kalesi keşfediliyor

Kastamonu’nun Küre ilçesinde Paflagonya döneminde M.Ö. 1100700 yıllarında yapılan Doğanlar Kalesi, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı.

Küre ilçesine bağlı Karadonu köyünde yer alan Doğanlar Kalesi, 3 ayrı bölümden oluşuyor. 120 basamaklı gözetleme kulesiyle ziyaretçilere güzel bir manzara sunan Doğanlar Kalesi, Roma Dönemi'ne ait tarihi kalıntılarıyla dikkat çekiyor. Bu kapsamda her geçen gün adını duyuran Doğanlar Kalesi, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğunlukta ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor. Son olarak gezginlerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik grup, Küre’ye gelerek Doğanlar Kalesini ziyaret etti. Dik bir patika yoldan zorlu tırmanışın ardından yürüyüş grubu, Küre Dağlarının içerisinden Doğanlar Kalesi'ne ulaştı.

Kılavuz ve rehber eşliğinde gezilebilen Doğanlar Kalesi, moloz ve kesme taşlardan inşa edilmiş. Mağara içerisinde 120 merdiven bulunan Doğanlar Kalesi'nde gözetleme kulesiyle Küre Dağları Milli Parkı izlenebiliyor. Kalede bulunan mağara ve gözetleme kulesi, özellikle doğa fotoğrafçılarını büyük ilgisini çekiyor.

Yürüyüş grubuna rehberlik eden Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Ekoturizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır, “Cenevizliler döneminde işgallerden ve yağmalanmaktan korunmak için büyük bir yer altı çarşısı yapılmıştır. Kalenin içerisinde girilemeyen bölümler var ve günümüzde sadece gözetleme kulesine çıkılan taştan tamamen insan eli ile yapılmış bir merdiveni buluyor. Doğanlar Kalesi görülmeye değer ve bu kale sit alanı içerisinde buluyor. 12. yüzyılda yapılmış ve o günden bugün ki günümüze kadar bozulmadan gelebilmiştir. Doğanlar Kalesi'nin bir de iç yüzü bulunmaktadır. İnsanlar o zamanlarda saklanmak için yaptıkları yerleşim alanlarıdır. Kalenin içerisinde 3 tane havuzların olduğu, büyük dehlizlerin olduğu ve kaçış yerlerinin olduğu bilinmektedir. Burada arkeolojik çalışmalar yapılmadığı için elimizde net bir bilgi yoktur. Bu yol güzergâhında 7 tane gözetleme kulesi bulunmaktadır. Bu kuleler ise Kedi Kayası, Çıkrık Kapısı, Ambar Kaya, Küm Küm Deresi gibi antik dönemlerdeki isimleri ile bu şekilde adlandırılmıştır. Doğanlar Kalesinin bazı yerleri defineciler tarafından zarar görse de tamamen doğal dokusunu korumaktadır ve eğer bu kalede çalışma yapılırsa ziyaretçilerin uğrak yeri olabilecek güzelliğe sahiptir” dedi.

Kaleyi beğendiklerini ifade eden Haluk Kaya ise “Doğanlar Kalesi'nin zirvesine kadar çıktık. Çok güzel ve harika bir kale. Kalenin elden geçilerek tadilat yapılması gerektiğini düşünüyorum ve doğa turizmi için müthiş bir yer, herkesin gelip görmesi gerektiğini düşüyorum” diye konuştu.

Geziye katılan Güvenç Demirezen de, “Doğanlar Kalesi çok güzel bir yer, böyle programların devamlı düzenlenmesini istiyoruz. Böyle bir programın düzenlenmesinden çok memnun kaldık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

50 kişilik yürüyüş grubu, Doğanlar Kalesi ziyaretinin ardından Ersizlerdere Kanyonu'nu da gezerek bölgeden ayrıldı.

KASTAMONU 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:57

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