Kastamonu’da ahşap ev yangında küle döndü

Kastamonu’da merkeze bağlı Burhanlı köyünde 1 ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre Merkeze bağlı Burhanlı köyü Hamzaoğlu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. İhbar üzerine Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, ev ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın hakkında inceleme başlatıldı.
KASTAMONU
15 Kasım 2019 Cuma
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