Tosya’da Mevlidi Nebi Haftası programı düzenlendi

Ne iş yaptığı belli oldu!

Tosya ilçesinde Mevlidi Nebi Haftası programı düzenlendi.

Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle Tosya ilçesinde program düzenlendi. Müftülük konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programa Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kuranı Kerim tilavetinin ardından din görevlileri ilahi grubu tarafından çeşitli ilahi ve kasideler okundu. Programın açılış konuşmasını İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı, katılımcılara teşekkür etti. Saha sonra söz alan İl Müftüsü Ahmet Süzen ise haftanın önemine değinerek peygamber ahlakı hakkında bilgi verdi.

Programa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Daire Başkanı Dr. Muhammet Ali Asar tarafından “Peygamberimiz ve Aile” konulu konferans verildi. Peygamber Hz. Muhammed Mustafa’nın hayatını anlatan Dr. Asar, aile yaşantısı ve aileye verdiği önem hakkında bilgiler verdi. Program çiçek takdimiyle sona erdi.

KASTAMONU 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:57

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