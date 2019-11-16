Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre; Tosya şehir içinde otomobiliyle hareket halinde olan Ahmet Peker (76) iddiaya göre kalp krizi geçirerek yol kenarında bulunan bir otomobile çarptı. Görüntüler güvenlik kamaraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Otomobiline başka bir otomobilin çarptığını gören kişi koşarak kaza yapan otomobilin yanına giderek sürücüyü kontrol etti ve ardından 112 ekiplerine haber verdi.

Kısa süre içinde olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı ve sürücü kalp krizi şüphesiyle Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından hayata döndürülen ve boynunda kırıklar olduğu belirlenen yaralı sürücü Kastamonu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralı sürücü Ahmet Peker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgi başlatılan soruşturma sürüyor.

KASTAMONU 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:32

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.