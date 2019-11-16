Direksiyonda kalp krizi geçirip, kaza yapan sürücü öldü

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KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçirip, otomobiliyle park halindeki otomobile çarpan Ahmet Peker (43),

yaşamını yitirdi.

Kaza, Tosya Rıhtım Boyu Caddesi´nde meydana geldi. Marangoz ustası Ahmet Peker yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, önce yol kenarındaki beton bariyerlere, ardından da park halindeki otomobile çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Peker'i ambulansla Tosya Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirlenen 2 çocuk babası Ahmet Peker, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

KASTAMONU 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:58

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