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Jandarma öğrencilere model uçak hediye etti

İHA

Jandarma öğrencilere model uçak hediye etti

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları model uçakları öğrencilere hediye etti.
Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı, Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti kapsamında Tosya Halk Eğitim Müdürlüğü ve Türk Hava Kurumu Tosya Şubesi işbirliğinde açılan kurslarda yapılan model uçaklar düzenlenen etkinlikle öğrencilere hediye edildi.
Tosya Sakarya Ortaokulu’nda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, Sakarya Ortaokulu Müdürü Bayram Yıldız, Yavuz Selim İlkokulu Müdürü Mehdi Toğrul, THK Tosya Şube Müdürü Ferhat Bozan, jandarma personeli, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte yapılan uçaklar öğrencilerle birlikte uçurularak çocuklara havacılık sevdirilmeye çalışıldı. Etkinlikte ayrıca Ata Model Uçaklarıyla birlikte Jandarma Genel Komutanlığına ait boyama kitapları Anasınıfı öğrencilerine hediye edildi.
Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, “Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti kapsamında, Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı, Tosya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Tosya Türk Hava Kurumu Şubesi işbirliğinde yapılan Ata Model Uçakları ile Jandarma Genel Komutanlığına ait boyama kitaplarını Tosya Sakarya Ortaokulundaki anasınıfı öğrencilerimize hediye ettik” diye konuştu.

KASTAMONU

16 Kasım 2019 Cumartesi

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