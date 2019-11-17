Kastamonu'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü Ahmet Uysal (68) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında TosyaKastamonu yolu Özboyu Köyü mevkiinde meydana geldi. Ahmet Uysal yönetimindeki 37 KB 179 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Uysal´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonetteki sürücünün eşi Satiye Uysal (64) ve gelini Sakine Uysal (43) ise yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Uysal´ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, Tosya-Kastamonu yolu bir süre ulaşıma kapandı. Kamyonetin çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.



KASTAMONU 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:32

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.