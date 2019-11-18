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Avrupa şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu: “Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak” Buse Naz Çakıroğlu, ...

İHA

Rusya'da geçen ay düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri için Kastamonu'daki kamp merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. Çakıroğlu, olimpiyat şampiyonluğunu hedeflediğini ve çalışmalarına da bu yönde devam ettiğini söyledi.

Avrupa şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu: “Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak” Buse Naz Çakıroğlu, hazırlıklarını sürdürüyor

Rusya’da geçen ay düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri için Kastamonu’daki kamp merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. Çakıroğlu, olimpiyat şampiyonluğunu hedeflediğini ve çalışmalarına da bu yönde devam ettiğini söyledi.
2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamında Kastamonu’da 1 aylık özel kamp programına giren Avrupa şampiyonu milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, antrenörü Nazım Yiğit yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.
Rusya’nın Ulan Ude kentinde Ekim ayında düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Buse Naz, Türkiye Boks Federasyonu’nun Kastamonu’da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor.
Buse Naz’ın kariyerinde 2014, 2016 ve 2018 yıllarında Türkiye şampiyonluğu ile 2017 yılı Avrupa Birliği Ülkeleri Kadınlar Boks Şampiyonası’nda birincilikleri bulunuyor.
Rusya’da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda 51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, yarı final müsabakasında daha önce 6 kez dünya şampiyonu olan Hint Chungneijang Mary Kom Hmangte ile karşılaşmış ve rakibini mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.
Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Liliya Aetbaeva ile karşı karşıya gelmiş, Rus rakibine mağlup olarak podyumun ikinci basamağına çıkmıştı.

Çakıroğlu: “Hedefim Olimpiyat şampiyonu olmak”
Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Çakıroğlu, “Şu an Kastamonu’da milli takım kampındayım. Dünya Şampiyonası'ndan sonra bir 20 günlük aramız oldu, dinlendik. Şu an Mart ayında yapılacak olan olimpiyat elemeleri için Kastamonu’da kampa başladık. Şu an 30 günlük bireysel bir yükleme dönemim var. Daha sonra 8 Aralık’ta Erzurum’da milli takım kampı ile birleşeceğim. Orada da Mart ayına göre çalışmalarımıza başlayacağız. Şu anda yoğun bir dönem geçiriyoruz, yükleme dönemi. İlk hedefimiz Mart ayında yapılacak olan olimpiyat elemelerinde vize alıp daha sonra olimpiyatta şampiyon olmak. Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Psikolojik olarak bu sürece hazırız. Dünya Şampiyonası’nda final oynadım. Dünya ikincisi oldum. Çok ufak aksaklıklarla şampiyonluğu kaçırdık. Bunlar da düzeltilebilecek, üzerine tekrar konulabilecek şeyler. Şu an öncelikli hedefimiz bu tabii. Gerçekleşecek inşallah. Çalışmaya devam ediyorum” dedi.

“Hiçbir şekilde yılmayacağız”
“Biz, hiçbir şekilde yılmayacağız” diyen Çakıroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Yolumuza devam edeceğiz. Orada demek ki bazı eksikliklerimiz vardı. Onları gördük. Şimdi onlar üzerinde yoğun çalışmalar yapıyoruz. Antrenmanlarımızı sabah akşam olmak üzere çift idmanla sürdürüyoruz. İnşallah devam edeceğiz. Eksikliklerimizi tamamlayıp rövanşımızı olimpiyatta almayı hedefliyoruz. Hedefimiz olimpiyata katılmaktan ziyade olimpiyattaki en büyük kupayı almak için adayız. Onun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Yiğit: “Hedefimiz, Londra’da kotamızı alıp olimpiyatlara katılmak”
Londra’da olimpiyat kotası almak istediklerini dile getiren Antrenör Nazım Yiğit ise, “Biz, burada Buse Naz Çakıroğlu ile birlikte olimpiyat kota maçına hazırlanıyoruz. Kastamonu’da 31 günlük kampımız kaldı. Bu kamp sonrasında 8 günlük bir aramız var. 8 günlük aranın ardından Erzurum’da kampa devam edeceğiz. Ondan sonra kampların yeri belli değil ama devam edecek. Buradaki amacımız Mart ayında Londra’da yapılacak olan olimpiyat elemelerine hazırlanmak. Bu sene yaptığımız 3 tane büyük turnuvanın ardından yine ağır bir tempoyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz Londra’da kotamızı alıp olimpiyatlara katılmak. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” diye konuştu.

“İspanya’da yapılan Avrupa Şampiyonasında şampiyon olduk”
Buse Naz Çakıroğlu’nun bu yıl Belarus’ta yapılan Avrupa Oyunları'nda şampiyon olduğunu hatırlatan Yiğit, “Orada ülkemiz 2 tane madalya aldı. Birisi judoda, birisi de boksta. Onu da biz aldık. 1 buçuk ay sonra İspanya’da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda yine şampiyon olduk. Zorlu maçlardı bunlar. Bunun peşinden 1.52 ay sonra Rusya’nın Ulan Urde şehrinde Dünya Şampiyonası yapıldı. Orada da final oynadık. Çok zorlu maçlar yaptık. Çok şükür orada da biz istediğimiz dereceyi aldık. Tabii hedefimiz şampiyon olmaktı. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık. Maçı Rusya’ya verdiler. Rusya ile final oynadık zaten” şeklinde konuştu.

KASTAMONU

18 Kasım 2019 Pazartesi

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