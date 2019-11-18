Bakır kablo hırsızlığına 2 tutuklama

KASTAMONU, Trabzon ve Sinop'ta çalıştıkları şantiyelerden bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kastamonu'nun Küre ve Taşköprü ilçelerindeki taş ocakları ve inşaat şantiyelerinde, çeşitli tarihlerde kablo hırsızlığı meydana geldi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada daha önce bu şantiyelerde çalışan A.K., M.C. ve M.K.A.'nın hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheliler, Sinop'un Ayancık ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Kastamonu'ya getirilen şüphelilerin, şantiyelerden bin 55 kilogram bakır kablo çaldıkları ve bu kabloları 28 bin 485 liraya hurdacılara sattığı belirlendi. 3 kişi, jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K. ve M.K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KASTAMONU 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:31

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.