Kıbrıs Gazisine madalyası takdim edildi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Tahsin Çevik’e madalyasını Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin takdim etti.

Kıbrıs Barış Harekatına katılarak gazi olan Tahsin Çevik’in madalyası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Tosya Kaymakamlığına gönderildi. Madalyanın Kaymakamlığa ulaşmasının ardından Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kıbrıs Gazisi Tahsin Çevik’i Aşağıkayı Köyü’ndeki evinde ziyaret etti.

Gazi Tahsin Çevik ile bir süre sohbet eden Kaymakam Deniz Pişkin ihtiyaçlarını sorarak devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Kaymakam Deniz Pişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen madalyayı Gazi Tahsin Çevik’e takdim. Gazi Çevik’in madalyayı göz yaşlarıyla alması etraftakileri duygulandırdı.

Kaymakam Deniz Pişkin, “Kıbrıs Gazimiz Tahsin Çevik'i, evinde ziyaret ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen Milli Mücadele Madalyasını takdim ettik. Tahsin amcamızın madalyasını alırken duyduğu gurur ve mutluluğu gözyaşlarıyla ifade etmesi, necip Türk Milletinin neden yenilmez olduğunun en açık ifadesidir” diye konuştu.

KASTAMONU 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:01

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