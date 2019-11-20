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Definecilerin talan ettiği tarihi alanda kurtarma kazısı başlatıldı Kazı alanının talan edilmesine ...

İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde definecilerin köstebek yuvasına çevirdiği Gavur Kayalıklarında kurtarma kazısı başlatıldı. Alanın kurtarılacağını ifade eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, definecilere tepki gösterdi.

Definecilerin talan ettiği tarihi alanda kurtarma kazısı başlatıldı Kazı alanının talan edilmesine tepki gösteren Kaymakam: “Gerçek definenin burada yatan kültürel doku olduğunu bilmeleri gerekir”

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde definecilerin köstebek yuvasına çevirdiği Gavur Kayalıklarında kurtarma kazısı başlatıldı. Alanın kurtarılacağını ifade eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, definecilere tepki gösterdi.

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan inceleme sonucunda Gavur Kayalıklarında eski çağlarda büyük yaşantının olduğu tarihi ve kültürel açıdan zengin olduğu hazırlanan ön çalışma raporunda açıklandı. Gelişmeler sonrasında Tosya Kaymakamlığının girişimleri ile tarih zenginliğini ve kültürel dokuyu gün yüzüne çıkarmak amacıyla alanda koruma kazısı çalışmalarına başlandı. Kazı çalışmalarını yerinde incelemek için bölgeye giden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yetkilileriyle birlikte kayalıklara çıkarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapılan kazının koruma kazısı olduğunu ve bölgenin kolluk kuvvetlerince sürekli takip edildiğini söyleyen Kaymakam Deniz Pişkin, “Buranın eski bir ören yeri olduğuna dair ciddi iddiaların olduğu ve define arayıcılarının burada sürekli bir kaçak kazı çalışması içinde olduklarını duyuyordum. Bunu ciddiye aldım. Bir gün yetkili arkadaşlarımızın içinde olduğu kalabalık bir heyetle buraya inceleme gezisi düzenledik. Biz bu gezi neticesinde burada gerçekten tarihi ve kültürel dokunun yattığına inandık” dedi.

“Gerçek define burada yatan kültürel doku”
Alanın defineciler tarafından talan edildiğini dile getiren Deniz Pişkin, “Buranın adeta bir köstebek yuvası gibi delik deşik edildiğini, şuursuzca ve bilinçsizce yapılan kaçak kazı sonucu define arayıcıları tarafından buranın heba edildiğini üzülerek gördüm. Define arayan arkadaşlarımız aslında gerçek definenin burada yatan kültürel dokunun olduğunu bilmeleri gerekir. Define ararken buradaki gerçek zenginliği heba etmek için bilmiyorum daha ne kadar zaman geçmesi gerekiyor. Hemen Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüze burada gerekli inceleme yapılsın diye yazı yazdım. Oradan gelen yetkili arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk incelemede burada gerçekten tarihi bir dokunun varlığı işaret edildi” diye konuştu.

“Kurtarma kazısı fiili olarak resmi olarak başlamış oldu”
Tespit sonrası kazı için gerekli izinlerin verildiğini belirten Kaymakam Pişkin, “Kapsamlı bir kazı çalışması yapılabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığının izni gerekiyor. Bunun yazışmalarını yaptık. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurtarma kazısı onaylandı. Uygundur görüşü verildi. Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının gün yüzüne çıkarılabilmesi için alanda bir kurtarma çalışması yapması gerektiğini ifade ettiler. Ödeneğinde çıkarılması noktasında yine gayretlerimiz sonuç verdi. Kasım ayının başlarında burada bir kurtarma kazısı resmi olarak başlamış oldu” şeklinde konuştu.

Çıkacak eserler Tosya’nın gururu olarak sergilenecek
Yapılan çalışmanın kazıya hazırlık çalışması olduğunu söyleyen Kaymakam Pişkin, “Bu hafta içerisinde hem üniversitesinden arkeoloji bölümünde öğretim görevlileri hem Kültür ve Turizm İl Müdürümüz, Müze Müdürümüzle birlikte burada tekrar bir inceleme gezisi yapacaklar. Buranın yeniden define avcıları define arayıcıları anlamında heba edilmesine izin vermeyeceğiz. Ülkemiz gerçekten bir medeniyetler beşiği. Kazmayı vurduğumuz her yerden gerçek manada tarih fışkırıyor. Gerçek manada kültürel miras fışkırıyor. Bundan sonra artık Gavur Kayalıkları Mevki'i devletin emin ellerindedir. Burada çıkacak her türlü kültürel değeri, her türlü tabiat değerini Tosya’nın gururu olarak sergileneceğinden ve bundan da büyük mutluluk duyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

KASTAMONU

20 Kasım 2019 Çarşamba

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