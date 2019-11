Aydın, “İşadamlarımız Kastamonuspor’a destek versinler” Aydın, “CHP, Kastamonu’ya yerli ve milli bir aday bulamıyor mu?”

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, işadamlarının Kastamonuspor’a destek vermeye davet ettiklerini belirterek, Kastamonulu işadamı Cengiz Aygün’e bu yönde verdiği desteklerden ötürü teşekkür ettiğini söyledi.

Kastamonu’da göreve geldiği 1 yılını bir restoranda düzenlediği basın toplantısıyla değerlendiren MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, “Hentbol takımımız var. Televizyonda istediğimiz gibi yer almıyor. Burada ciddi bir başarı var. Özellikle Adalet Komisyonu Başkanımız, bu işleri seviyor. Her maçını da takip ediyor. Bu yüzden spor servislerini arayıp karşılaşmaların yer almasını sağlamasını talep ediyoruz kendisinden. En azından bu başarının her kesim tarafından görünmesini sağlamamız gerekiyor. Bu takım için herkes büyük emek veriyor, güzelde başarılar elde ediyor” dedi.



“İşadamlarımız Kastamonuspor’a destek versinler”

Kastamonuspor’un hiç tahmin etmedikleri kadar çok iyi gittiğini söyleyen Aydın, “Kastamonuspor’un yükü çok ağır, belediyemiz elinden geldiğince destek veriyor ama ben özellikle teşekkür ediyorum. Bir işadamı buraya 5 milyon lirasını harcıyor. Şimdi kimse 100 lirasını harcamaya üşeniyor. Hiçbir beklentiye dayalı olmadan 5 milyon lirasını bu şehir için harcıyor. Cengiz Aygün beye soruyorum, sizin Kastamonu’dan beklentiniz nedir diyorum ama hiçbir beklentisinin olmadığını söylüyor. Ben, memleketime hizmet ediyorum diyor. Sadece Kastamonuspor değil, diğer spor branşlarına da yardım etmediği yer yok. Taekwondosuna, judosuna, bütün spor dallarına yardımda bulunuyor. Kendisi hakikaten sonuna kadar teşekkürü hak ediyor. Kastamonuspor, bizim için ortak değer, herkesin sahip çıkması gerekiyor” diye konuştu.



“Teşkilatımızın hiçbir birimiyle, hiçbir arkadaşımızla, belediye başkanlarımızla hiçbir sıkıntımız yoktur”

MHP’nin en başarılı olduğu şehrin Kastamonu olduğuna dikkat çeken Başkan Aydın, “Bunun gururunu hep beraber yaşıyoruz. Bir mücadelenin sonucu oluştu. Galip hoca bizim Belediye Başkanımız. Böyle bir şey mümkün olamaz. Benim 30 yıllık arkadaşım. Kavga ediyormuşuz, aramızda mesafe varmış gibi birçok dedikodu var. Merkez İlçe ile de sıkıntılarımız varmış, merkez ilçeyi ben atadım. Emre kardeşimizi biz atadık. Hiçbir şey kalmadı, her şey bitti böyle konuşuyorlar. Belediyeleri kaybettiniz biz kazandık, bunu niye kabul etmiyorsunuz? Teşkilatta sorun yok, size buradan ekmek çıkmaz. Kastamonu’nun yüzde 70’ini biz yönetiyoruz, bunu herkes hazmedecek. Ayırmadan, kul hakkı yemeden yöneteceğiz. Teşkilatımızın hiçbir birimiyle, hiçbir arkadaşımızla, ne belediye başkanlarıyla, ne de belediye meclis üyeleriyle hiçbir sıkıntımız yoktur. Biz bir aileyiz, aile olarak da devam edeceğiz. 48 bin olan İl Genel Meclis oyunu 85’ine çıkarmak, kolay bir şey değil. Üzerine 40 bin ekliyorsunuz. Merkez belediyeyi yüzde 50 ile kazanıyorsunuz. Bunlar akşamdan sabaha olan işler değil” ifadelerini kullandı.



“CHP, Kastamonu’ya yerli ve milli bir aday bulamıyor mu?”

CHP’ye yerli ve milli bir aday bulmaları noktasında tavsiyede bulunan MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, şöyle konuştu: “Kastamonu’daki Cumhuriyet Halk Partililere sesleniyorum. Yerel ve milli arkadaşlarla Kastamonu’da siyaset yapın. Yerli olsun yerli. Yok mu Kastamonu’da yerli il başkanı? Yok mu Kastamonu’da yerli milletvekili adayı? Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerli olanlarıyla, milli olanlarıyla hiçbir problemimiz yok. Fakat o tepedeki zihniyeti buraya taşıma gayreti içinde olanlarla sonuna kadar problemimiz var. Yani terör örgütünün alt ağzı olanlarla, Türkiye’nin milli meselelerinde devletin yanında olmayanlarla meselemiz var. Kongre sürecine girdiler, inşallah yerli bir il başkanı bulurlar da önümüzdeki dönemde yerli bir milletvekili adayı bulurlar. Aslında avuçlarını yalarlar da. Geçtiğimiz dönemde MHP 2002 seçimlerinde barajı aşamadığından milletvekili çıkardılar, yoksa bunların milletvekili çıkarma gibi bir şansları yok. Bazen meşhur olmak için bize bazı şeyler söylüyorlar.”

