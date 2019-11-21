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Aydın, “Atıl vaziyetteki MİEM binası, ihale aşamasına geldi”

İHA

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, atıl vaziyetteki MİEM binası için 46 milyon lira civarında ödenek aktarıldığını ve bu binanın yılbaşında ihale edileceğini belirtti.

Aydın, “Atıl vaziyetteki MİEM binası, ihale aşamasına geldi”

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, atıl vaziyetteki MİEM binası için 46 milyon lira civarında ödenek aktarıldığını ve bu binanın yılbaşında ihale edileceğini belirtti.
Atıl vaziyetteki binaların değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, “MİEM şu an itibariyle ihale noktasına geldi. Para çıktı 30 milyon TL. 16 milyon TL sonra bir daha çıkmış. Yetkililerden aldığımız bilgi. Yani atıl olan MİEM yılbaşı itibariyle ihalesi yapılıp, Milli Takımlar Kamp Merkezi olarak hayata geçecek. Ben öncelikle Gençlik ve Spor İl Müdürü’ne teşekkür ediyorum. Başarılı bir il müdürü var. Hakikaten takdir etmek lazım. Biz işini doğru yapan bürokrata teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla hem Gençlik ve Spor İl Müdürü’ne hem de AK Parti yetkililerine de teşekkür ediyorum. KESOB’un atıl binasını için belediyemizle bir protokol yapıldı. Bütün kurslar Halk Eğitim Merkezi marifetiyle orada yapılacak. O bina atıl durumdan kurtulmuş olacak. Biz siyaset yaparken, ortada duran yanlışları ifade ederek, kamuoyunun duymasını istiyoruz. En azından 34 noktada ilgililer, iktidar bu işe ilgi gösterdi ve sonuçlarını alıyoruz. Sonuçlarını aldığımızı görmekten de hakikaten mutlu oluyoruz” dedi.
Şehrin çeşitli noktalarına yüksek binaların yapıldığına dikkat çeken Başkan Aydın, “Geçen İl Özel İdaresi’ni ziyarete gittim. Oradan görünüyor. Sunta Kavşağı’nda başlayarak, orada bizim meclis üyemiz Ferdi Kargılı’nın yaptığı bina bir, Nihat Altın’ın yaptığı bina, Kastamall denen rezillik üç. Üç tane kazığı çakmışlar şehrin kalbine. Elimde imkan olsa bugün 3’ünü de yıkarım. Böyle bir şey olmaz. Kastamall’ı yapıyorsun da, altyapı yetmeyecek. O kavşak yetmeyecek. Hiçbir şey yetmeyecek. Burayı verenlerin, bunlara ruhsat verenlerin yatacak yeri yok” diye konuştu.
Kastamonu’nun Dünya Kültür Mirası’na girmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, “Turizm şehri diyoruz. 1980’li yıllarda Dünya Kültür Mirası’nı Safranbolu kabul etmiş. Kastamonu ne hikmetse kabul etmemiş. Safranbolu’nun önde olmasının sebeplerinden birisi bu. Bunun üyeleriyle mutlaka irtibata geçirilmelidir. Konakları daha önceden hep derneklere vermişler. Ancak verilen yerler hep işlevselliğini yitirmiş. Buraları turizme kazandırmak adına yapılması gerekiyor. Belediyemiz inşallah bu anlamda bir çalışma yapar da o konakları geri kazandırır. Belediye ile Valilik mutlaka yeni bir komisyon oluşturmalı. Nasıl tanıtacaksak Kastamonu’yu? Bu adamlarla olmaz. Olmuyor görüyorsunuz. Her gün bir rezilliğe imza atıyorlar. Dolayısıyla iyi bir komisyon oluşturulup, heyetler oluşturulup çalışma yapılmalı. Bunlar oluştuktan sonra ciddi bir sonuçta çıkabilir. Bir turizm heyeti oluşturulmalı” şeklinde konuştu.

KASTAMONU

21 Kasım 2019 Perşembe

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